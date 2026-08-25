Eflani Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Karabük'ün Eflani ilçesinde Demirli köyü yakınlarında öğle saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Eflani, Safranbolu ve Kastamonu Samatlar Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri havadan müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, ancak 5 dekar alan zarar gördü.
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Demirli köyü yakınlarında öğle saatlerinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Eflani ve Safranbolu ile Kastamonu Samatlar Orman İşletme Müdürlüklerinden de ekipler bölgeye gönderildi. Yangın söndürme helikopteri de havadan alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 5 dekar alan zarar gördü.