Otizmli Tarık Arda dünyasını müzikle renklendiriyor

Samsun'da oturan 13 yaşındaki otizmli Tarık Arda Dinç, müziğe duyduğu ilgi ve yeteneği sayesinde yaşadığı zorlukları aştı.

Atakum ilçesindeki Mimar Sinan Ortaokulu 8. sınıf kaynaştırma öğrencisi Tarık Arda'ya 17 aylıkken otizm teşhisi konuldu.

Anne Ayşe ve baba Şenol Dinç, bu dönemde Tarık Arda'ya oyalanması amacıyla mini bir org aldı. Kısa sürede kendi kendine org çalmayı öğrenen Tarık Arda'nın eğitim aldığı özel eğitim merkezindeki öğretmenleri, müziğe yatkınlığını fark etti.

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle müzik eğitimi almaya başlayan Tarık Arda'nın hassas müzik kulağına sahip olduğu anlaşıldı.

Zamanla kendini geliştiren Tarık Arda, okulda ve ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklerde mini konserler de verdi.

Anne Ayşe Dinç, AA muhabirine, oğlunun yeteneğini 4 yaşlarındayken özel eğitim öğretmenlerinin fark ettiğini söyledi.

Org çalan oğlunun, ardından müzik eğitimi aldığını belirten Dinç, "Öncesinde Tarık Arda çok hırçın bir çocuktu. Baktı insanlar beğeniyor, öz güven oluştu. Bu da ona sakinlik, mutluluk hissi verdi. Bununla Arda çok değişti, sakinleşti, farklı bir moda girdi." diye konuştu.

Her çocuğun yeteneğinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Dinç, "Çocuğun yeteneği neyse keşfetsinler. Yani her çocuğun ayrı bir ışığı var. Her çocuk farklı bir ışık yansıtıyor. Bizim ışığımız da müzik oldu. Diğer çocuklarımızın resim kabiliyetleri veya farklı yönleri oluyor. Onları keşfedebilirlerse çok iyi olacak." dedi.

Doğru şartlar sağlandığında özel çocuklar güzel işler yapabiliyor

Özel eğitim öğretmeni Emin Bayraktar ise öğrencisinin gelişiminin herkes için örnek olduğunun altını çizdi.

Otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Tarık Arda, bunun en somut örneklerinden biri. Tarık Arda otizmli bireylerin yapamadıklarından çok, yapabildiklerine güvenmemiz gerektiğini gösteren bir ışık gibi bence. Doğru şartlar, doğru ortam sağlandığı zaman özel çocuklarımızın, ailesine, etrafına, topluma ne kadar faydalı, ne kadar güzel işler yapabildiğine şahit oluyoruz."

Tarık Arda'nın gelişiminde, müziğe yeteneği ile ailesi ve öğretmenlerinin desteğinin etkili olduğunu dile getiren Bayraktar, "Ailesi Tarık Arda'yı müzik konusunda desteklerken, bizler de enstrümanlarımızı alıp onunla beraber şarkılar çaldık, söyledik. Kusursuz kulağa sahip bir Tarık Arda var. Duyduğu notanın hangi nota olduğunu anında söyleyebilen inanılmaz bir yetenekteki çocuğumuz var. Mini mini konserler vermeye başlamış olan bir Tarık Arda var artık." diye konuştu.

Bu durumun diğer özel çocuklar için yol gösterici olması gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Ben bir müzisyenim aynı zamanda, sahne alıyorum. Hayallerimden biri de Tarık Arda ile sahne alıp şehir şehir gezmek." dedi.

Tarık Arda Dinç ise müziğin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Piyano çalmaktan çok hoşlanıyorum. En çok 'Büklüm Büklüm' şarkısını çalmayı seviyorum. Kendimi şarkı söylerken çok iyi hissediyorum. İleride gitar da çalacağım." ifadelerini kullandı.