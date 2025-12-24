Fenerbahçe taraftarı otizmli gencin futbol sevgisi forma koleksiyonuna dönüştü

İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki otizmli Semih Yıldırım, futbola olan sevgisini 15 yıldır sürdürdüğü forma koleksiyonuyla taçlandırıyor.

Fenerbahçe taraftarı Semih Yıldırım'a, 7 yaşında otizm tanısı kondu. Yıldırım'ın futbola olan merakı ise 17 yaşındayken Fenerbahçe'nin UEFA maçına gitmesiyle başladı.

Yıldırım, bu maçın ardından Fenerbahçe ve diğer takımların özel formalarını biriktirmeye başladı.

Yaklaşık 200 forma ve 500'den fazla tişört biriktiren Yıldırım, her ay bir forma alarak koleksiyonunu büyütmeyi sürdürüyor.

Semih'in annesi 56 yaşındaki Hatice Yıldırım, oğlunun koleksiyon tutkusunu ve futbol sevgisini AA muhabirine anlattı.

Oğlunun 1992 yılında doğduğunu ve 7 yaşına kadar otizm tanısı almadığını belirten Yıldırım, "7 yaşında tanı aldı. O yaştan sonra eğitime başladık ve hala devam ediyoruz. 33 yaşında olmasına rağmen bireysel eğitimleri ve engelsiz yaşam merkezindeki faaliyetleri sürüyor." dedi.

Semih'in okumaya olan yeteneğini de çok küçük yaşlarda fark ettiğini dile getiren anne Yıldırım, bu sürece ilişkin "3 yaşındayken televizyondaki alt yazıyı okuduğunu duydum. Normalde o zamanlar benimle iletişimi yoktu, konuşmuyordu. Çok şaşırdım. 4 yaşındayken fasulyelerle bir parti ismi yazdı. Sonrasında çarpım tablosunu ezbere bildiğini fark ettim. Dört yaşındayken her gün 3 tane gazete almaya başladı, gazeteleri okumaya başladı. Hiç okula gitmeden, kendi kendine okumayı öğrendi." ifadelerini kullandı.

Semih'in evde eski gazete ve dergilerden oluşan büyük bir arşivi olduğunu belirten Yıldırım, "Çok uzun zaman Fenerbahçe dergileri de biriktirdik. Sonradan eve sığmaz hale geldi. Özel haberleri olan gazeteleri de biriktiriyor. Artık dergi almıyoruz ama her gün gazete almaya devam ediyor." diye konuştu.

Hatice Yıldırım, Semih'in futbola olan merakının 15 yaşından sonra başladığını, ilk gittiği maçın 2009 yılında Fenerbahçe'nin UEFA'da oynadığı bir maç olduğunu söyledi.

Oğlunun 2010 yılından beri forma biriktirdiğini aktaran Yıldırım, koleksiyonun büyüklüğüne ilişkin, "Kaç tane olduklarını hiç bilmiyorum, hiç saymadık. Ama tahminimce 150-200 tane forması vardır. Tişört çok var, o 500'ün üzerindedir. Biz ona bir kural getirdik, çünkü istekleri hiç bitmiyor. Her ayın 10'unda bir tane forma alma hakkı var. O da her ay bir tane alıyor." şeklinde konuştu.

"Yakın zamanda babasını kaybettiğimiz için maça gidemiyoruz"

Yıldırım, Semih'in Fenerbahçeli olmasına rağmen tüm takımların formalarını topladığını vurgulayarak, "Başka takımların özel formalarını alıyor. Şampiyonluk formaları olur, kupa maçlarındaki özel formalar olur. Öyle sıradan ona bir hediye getirseniz asla kabul etmez, onun için hiçbir değeri yoktur. Onun istediği özel formalar olacak." diye konuştu.

Semih'in hem futbol hem de basketbol maçlarını yakından takip ettiğini ve yıllarca maçlara birlikte gittiklerini söyleyen Hatice Yıldırım, son iki yıl maçlara gitme görevini babasının devraldığını belirtti.

Yıldırım, yakın zamanda eşini kaybettiğini ve bunun Semih'i çok etkilediğini dile getirerek, "İki yıldır babasıyla beraber gidiyordu. Ben tansiyon problemim olduğu için bırakmıştım. Yakın zamanda babasını kaybettik, daha bir ay oldu. Şu anda maça gidemiyoruz. Fenerbahçe'nin kupa maçlarını mutlaka izlemek istiyor. Gitmek istiyor ama ben şu anda kendime güvenemiyorum. Onu götürme konusunda ne yapacağım bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Semih'in maçları büyük bir tutkuyla izlediğini anlatan Hatice Yıldırım, "Fenerbahçe yenildiğinde bizim evde kıyametler kopuyor. Semih eğer gol atılmazsa çok sinirleniyor, çok bağırıyor. Bütün mahalle ayağa kalkıyor. Eğer Fenerbahçe gol atarsa da mahalle sevinçten ayağa kalkıyor. Maçlarda çok tepki veriyor. 'Niye atamadın?' diye bağırıyor. Asla sakin bir izleyici değil." dedi.