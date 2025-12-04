Akordiyon çalan otizmli Çağrıhan'a dünya 3'üncülüğü ödülü

ANKARA Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Çalgı Eğitimi Bölümü öğrencisi absolut kulak (mutlak kulak) yeteneğine sahip otizmli Çağrıhan Atyıldız, Fransa'nın Montargis şehrinde düzenlenen 75'inci Dünya Akordiyon Yarışması'nda 3'üncü oldu. Kategorisinde yarışan tek otizmli olan Atyıldız, akordiyon çalmanın kendisini rahatlattığını söyledi.

Çağrıhan Atyıldız'a, 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Milyonda bir görülen absolut kulak (mutlak kulak) yeteneğine sahip olan Atyıldız, 13 yaşında akordiyon çalmaya başladı. Çağrıhan, insanlarla iletişim kurmakta güçlük çekmesine rağmen, yeteneği sayesinde duyduğu her sesi notaya çevirebiliyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ne 100 tam puanla girip 1'inci olarak mezun olduktan sonra yetenek sınavı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Çalgı Eğitimi Bölümü'ne yerleşen 2'nci sınıf öğrencisi Atyıldız, Fransa'nın Montargis şehrinde düzenlenen 75'inci Dünya Akordeon Yarışması'nda 18-35 yaş Varyete/Jazz/World Music kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. 5 ülkeden katılım sağlanan yarışmada kategorisinde yarışan tek otizmli olan Çağrıhan Atyıldız, 3'üncü oldu.

'GURURLU HİSSETTİM'

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 8 otizmli ve 2 görme yetersizliği yaşayan bireyden oluşan Bizim Orkestra ile ulusal ve uluslararası alanda birçok konsere katılan Çağrıhan Atyıldız, akordiyon çalmanın kendisini rahatlattığını söyledi. Atyıldız, "Fransa'da zor yarışmaydı; ama ben kolaylıkla başardım. Dünya 3'üncüsü oldum. Ivan Celac hocama, Volkan hocama, Aziz hocama çok teşekkür ediyorum. 13 yaşından beri akordiyon çalıyorum. İleride Bulgaristan'da olmak ve akordiyon eğitimi almak istiyorum. 3'üncü olmak mutlu hissettirdi, gururlu hissettirdi. Öğrendiğimde yaşasın yaşasın diye bağırdım, heyecanlandım kollarımı kaldırdım" ifadelerini kullandı.

'AKORDİYON AKADEMİK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ'

Annesi Bilge Atyıldız ise Çağrıhan'ın ilk notalarını 4,5 yaşındayken duyurduğunu söyleyerek, "Biz o zamanlar bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüştük; ama sonrasında babamın da katkılarıyla keşfettik. O da eski bir eğitimciydi. Dolayısıyla biz bunun bir tesadüf olmadığını öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Fakat erken yaşta otizminden dolayı müzik eğitimine başlayamadık. Türkiye'de bazı şeylere ne yazık ki çok zor erişiyoruz. Sonrasında Çağrıhan 6 yaşında piyano eğitimine başladı; ama aynı sene bunu sonlandırmak zorunda kaldık. Çünkü hocalarla elektrik, iletişim, sinerji ne denirse artık bunlar bir türlü tutmadı. Tam 7 sene Çağrıhan müzik adına hiçbir şey duymak istemedi, duyurmak istemedi bize. Ta ki o akordiyonla tanışana kadar. Akordiyon onun hayatını gerçekten çok değiştirdi. Hem sosyal anlamda hem eğitim anlamında, akademik anlamda" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE BU GURURU YAŞATTIK'

Bilge Atyıldız, oğlunun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ne 100 tam puanla girip 1'inci olarak mezun olduğunu şimdi ise Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde çalgı eğitimi bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olarak Türkiye'deki lisans eğitimi alan tek akordiyon öğrencisi olduğunu söyledi. Atyıldız, "Türkiye'de AKORDER derneği var. Bu da Dünya Akordeon Konfederasyonu'nun bir üyesi. Dolayısıyla oradaki hocalarımız Çağrıhan'ı tanıyorlardı. Hatta ilk eğitmenlerinden biri oradaydı. Çağrıhan'ı yarışmaya götürmeye karar verdiler. Çağrıhan tek otizmli birey olarak orada 18-35 yaş kategorisinde yarıştı. 3'üncülük geldi. Çok mutlu olduk. İyi ki denemişiz. İyi ki bize öncülük eden hocalarımız olmuş. Mutluluğumuzu ancak belki bu kupayla ifade edebiliriz. Türkiye'ye bu gururu yaşatan bir oğlum var artık. Çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.