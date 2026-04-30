Otizmli çocuğun kolunda "buz yanığı"na neden oldukları iddia edilen sanıklara adli para cezası

Samsun'da 6 yaşındaki otizmli E.M.S'nin kolunda "buz yanığı"na neden oldukları iddiasıyla yargılanan kreş işletmecisi ve görevlisi, adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 28 Nisan'da "basit yargılama" yöntemiyle gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklar kreş işletmecisi B.Y. ve kreş görevlisi H.D. katılmadı.

Duruşmada okunan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, E.M.S'nin kolunda buz yanığı oluşmasında kreş işletmecisi B.Y'nin asli, H.D'nin ise tali kusurlu olduğu kanaatine varıldığı, bu nedenle "taksirle yaralama" suçundan sanıkların 4 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Sanık B.Y, dosyada yer alan soruşturma aşamasındaki savunmasında, 2 Temmuz 2025'te okulda öğrenim gören E.M.S'nin başka bir öğrenci tarafından ısırıldığı gün okulda bulunmadığını belirtti.

Olayı çocuğun öğretmeni H.D'den öğrendiğini aktaran B.Y, "H.D, E.M.S'nin eline buz uygulaması yaptıklarını, aynı günün akşam saatlerinde E.M.S'nin ailesi tarafından hastaneye götürüldüğünü, öğretmenimizin de hastaneye ziyarete giderek aile ile ilgilendiğini söyledi. Olayla ilgili üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bir çocuk diğerini ısırmış ve sonrasında öğretmenimiz çocukları ayırarak ısırılan çocuğa kısa süreli buz uygulaması yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Sanık H.D. ise E.M.S'nin kolunu başka bir çocuğun ısırdığını, iz kalmaması ve ağrı oluşmaması için buz koyduğunu beyan ederek, suçlamaları kabul etmedi.

E.M.S'nin annesi Deniz S, avukatı Şeyma Bıyık ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan ederek, cezalandırılmasını istedi.

Dava dosyasında, genel adli muayene raporu, bilirkişi raporu, otizmli çocuğun kolunun bir başka çocuk tarafından ısırılması ile buz uygulandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ile uzlaştırma raporu da delil olarak yer aldı.

Sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmaları kararı

H.D'yi "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan E.M.S'nin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralanması, tali kusurlu olması, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak 120 gün adli para cezasına çarptıran mahkeme, takdir indirimine giderek cezayı 75 gün adli para cezası karşılığı 7 bin 500 liraya çevirdi.

Sanık B.Y. hakkında ise aynı suçtan asli kusurlu olması nedeniyle 150 gün adli para cezasına hükmeden mahkeme, takdir indirimine giderek sanığa 93 gün adli para cezası karşılığı 9 bin 300 lira adli para cezası verdi.

Mahkeme, iki sanık hakkında da "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar vererek, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarını kararlaştırdı.

Samsun'da özel kreşte 2 Temmuz 2025'te 6 yaşındaki otizmli çocuğun kolunda "buz yanığı"na neden oldukları iddiasıyla kreş işletmecisi ve görevlisi hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, otizmli çocuğun kolunun bir başka çocuk tarafından ısırılması ile buz uygulandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.