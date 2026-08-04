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Otizm Farkındalığı İçin 100 Kilometrelik Koşu

Otizm Farkındalığı İçin 100 Kilometrelik Koşu
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İstanbul'da otizmde farkındalık için düzenlenen 100 km'lik koşu, Emre Can Esgin tarafından 14 saat 32 dakikada tamamlandı. Koşu, otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve eğitim, spor ile sosyal yaşamda fırsat eşitliğini vurgulamak amacıyla yapıldı.

Otizm konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen 100 kilometrelik koşu, 14 saat 32 dakikada tamamlandı.

Linnas Hareket Merkezi Kurucusu Emre Can Esgin'in gerçekleştirdiği koşu, Caddebostan'dan başladı.

Esgin, AA muhabirine, koşunun otizm konusunda toplumsal bilinç oluşturmak, otizmli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkati çekmek ve eğitim, spor ile sosyal yaşamda fırsat eşitliğine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Otizmin bir hastalık değil, farklı bir gelişim biçimi olduğuna işaret eden Esgin, toplumun doğru bilgiye sahip olmasının ve önyargıların azaltılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Yaklaşık 13 yıldır otizmli çocukların gelişimi alanında çalışmalar yürüten Esgin, organizasyona destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

100 kilometrelik parkurdaki koşu 14 saat 32 dakikada tamamlandı.

Kaynak: AA
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