Antalya'da Otelde Depoya İnmeye Çalışırken Düşen Kişi Kurtarıldı

ANTALYA'da oteldeki depoya inmeye çalışırken yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Berkan K. (28), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Tabakhane Sokaktaki otelde meydana geldi. Otel sahibinin oğlu Berkan K., depoya inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü. Durumu fark eden otel çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla düştüğü depodan çıkarılan Berkan K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda kırıklar olabileceği değerlendirilen Berkan K. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı