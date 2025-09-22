Otel Yangını Davasında Savunmalar Devam Ediyor

SANIK SAVUNMALARI DEVAM EDİYOR

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından sanıkların savunmaları alınmaya devam edildi. Gazelle Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, Grand Kartal Otel ile ilgisinin olmadığını iddia ederek, "Ben Gazelle Otel'de görevliyim. Daha önceki beyanlarım geçerlidir. İtfaiye eri İrfan Acar ile belgelerin çıkması konusunda görüşmelerimiz oldu. Kafenin bir an önce açılması da isteniyordu. Ben de İrfan Acar'ı aradım. Bu nedenle İrfan Acar'ı aradım" dedi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ise savunmasında daha önceki ifadelerine katıldığını söyledi.

İTFAİYE MÜDÜRÜ: İPTALİN OTELE ÖZGÜ OLMADIĞI EVRAKSAL OLARAK İSPATLANDI

İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, otelin denetimlerle ilgili raporunun iptal edilmesine ilişkin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "İptalin otele özgü olmadığı evraksal olarak ispatlandı. Bazılarında iptal gerekçesi yazılmış, bazıları da isteğe göre iptal edilmiş. Bunlar daha önce de iptal olmuş. Otele has bir uygulama değildir. İptal sürecinde şahsım da yoktur, o sırada izinliydim. İptal dilekçesinin talep edildiği, onaylandığı ve denetimin gerçekleştiği tarihlerde izinliydim ve hukuken yoktum. Gerek savcılık ifademde gerek otel yetkililerinin beyanlarında İrfan Acar'la denetimle ilgili görüşme olmamıştır. Talep edenin şahsi isteği ile denetim iptal edilmiştir. Bununla ilgili talimat almadığım gibi talimat da vermedim. 2018 yılından bu yana iptal işlemi özel olmayan bir işlemdir." dedi. Coşkun, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in dava kapsamında sorduğu soruların hiçbirine cevap vermeyeceğini söyledi. Sanık kürsüsünden Gültekin'in soru sorduğu esnada Coşkun'un müdahalede bulunması gerginlik yarattı. Gültekin'in sözleri, salonda mağdur yakınları tarafından alkışlandı.

Daha sonra savunma yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, şu ana kadar yaptığı savunmalara katıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"İtfaiyenin otelle ilgili hazırladığı denetim evrağını görmedim ve ben sadece rapor aşamasında ekrana gelince görürüm. Müdürlükle ilgili çalışmalar eğitim almış elemanlar tarafından yapılır. Görmediğim ve bilmediğim eksiklikleri bildirim yapmam da boşa düşmüştür. Başvuru yapılmış, olumlu rapor verilmiştir. Denetim personeli bağımsız olarak yapmış ve bunu benim bilmem mümkün değildir. Bilmediğim, görmediğim, eğitim almadığım bir konuyla suçlanamam."

Gülener'in avukatı Devrim Güngör, soruşturma aşamasında arama ve el koyma kararlarının hukuksuz olduğunu iddia etti. Güngör'ün savunma yaptığı esnada mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.