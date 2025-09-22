Otel Yangını Davasında Duruşmaya Ara Verildi
Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 32 sanığın yargılandığı duruşmanın ilk gününde sanıkların savunmaları alındı ve duruşmaya sabaha kadar ara verildi.
Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı duruşmanın ilk gününde sanıkların tamamının savunması alındı. Sabah 09.30'da başlayan duruşmaya akşam saat 20.30'da ara verildi. Yarın sabah 09.00'da başlayacak duruşmada müşteki avukatlarının beyanları alınacak.
Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel