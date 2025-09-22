Haberler

Otel Sahibi Halit Ergül'e 'Katil' Tepkisi

Güncelleme:
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün duruşmasında mağdur avukatları, olayla ilgili yaptığı savunmaya 'katil' diyerek tepki gösterdi. Yangınla ilgili Ergül, sorumluluğun kendisine ait olmadığını savundu.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve otelin yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, savunmasında önceki savunmalarına katıldığını söyledi.

Otelin sahibi Halit Ergül ise savunmasına "Vahim olayda önceki beyanlarımı tekrar ederim. Olayın olacağını bilsem kendim, eşim ve çocuklarımı otelde yatırmam, kendim kapatırdım" diye başlayınca mağdur avukatları, 'Katil' diyerek bağırdı. Ergül, yangının büyüme nedeninin LNG olduğunu söylerken, otelde kendisinin, eşinin, çocuklarının ile misafirlerinin kaldığını yineledi. Ergül'ün avukatının savunma yaptığı sırada da mağdur yakınları, tepki gösterdi.

'AVUKATLARA TEHDİT' İDDİASI

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Halit Ergül'e, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısını tanıyıp tanımadığını sordu. Ergül, üyesi olduğu ajansın yönetim kurulu üyesi olduğu için tanıdığını söyledi. Tutuklu sanık Ergül, avukat Gültekin'in kentte bulunan avukatları tehdit ettiğini ve avukatının bu duruşmaya gelemediğini öne sürdü. Halit Ergül, "Otelinizde kalan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden hesap alınmaması yönünde talimatınız var mı?" sorusuna "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
