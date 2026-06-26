ÖSYM hafta sonu e-YDS sınavlarını düzenleyecek

ANKARA – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), hafta sonu Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) kapsamında İngilizce ile Arapça/Rusça oturumlarının düzenleneceğini açıkladı. İki sınava toplam 7 bin 361 aday katılacak.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/6 İngilizce sınavı 27 Haziran Cumartesi, e-YDS 2026/7 Arapça/Rusça sınavı ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavlar, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacak.

e-YDS İngilizce sınavı 47 salonda, e-YDS Arapça/Rusça sınavı ise 22 salonda uygulanacak. Sınavlar saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 16.45'te sona erecek sınavlarda, ek süre hakkı bulunan adaylar ilave 30 dakikalık sürelerini kullanabilecek.

ÖSYM, sınav sonuçlarının sınavların yapıldığı gün açıklanacağını bildirdi. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya kimlik belgesinde T.C. kimlik numarası ile fotoğrafı yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutulacak. Adaylar sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek.

392 KİŞİ GÖREV YAPACAK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin yaptığı açıklamada, "e-YDS İngilizce'ye 5 bin 321, e-YDS Arapça/Rusça'ya ise bin 538'i Arapçadan, 502'si Rusçadan olmak üzere toplam 2 bin 40 aday başvurdu. Sınavlara katılacak 15 engelli aday için elektronik sınav merkezlerinde ve binalarda gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 62 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlisi dahil 392 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA