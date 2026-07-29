Haberler

ÖSYM'den 2026-YKS tercihlerine ilişkin açıklama:

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Adaylar, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sürecinde sadece elektronik ortamdan yapılan tercihlerin işleme alınacağını bildirdi.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruda, 2026- Yks tercih sürecinin bugün başladığı belirtildi.

Adayların tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos'ta kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle Ösym'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapabileceği aktarılan duyuruda, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun dikkatle incelenmesi istendi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Adaylar, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır."

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yıllık kan donduran cinayete İstinaf dokunuşu: Yeni koca da tutuklandı

18 yıllık yasak aşk cinayetine İstinaf dokunuşu: Yeni koca da...
Dev markaları da vurdu! Binlerce kişi hastalanınca harekete geçildi

Dev markaları sarsan kriz! Binlerce kişi hastalanınca harekete geçildi
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

Tacikistan'ın aradığı baron Beylikdüzü'nde yakayı ele verdi
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat

Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat
Milyonların tükettiği ürün için kritik gelişme! Raflardan toplatılıyor

Milyonların tükettiği ürün için kritik gelişme! Raflardan toplatılıyor