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ÖSYM, MEB-AGS Puan Hesaplama Hatasını Düzeltti

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ÖSYM, 26 Temmuz'da yapılan MEB Akademi Giriş Sınavı'nın puan hesaplamasında 2025'e ait ağırlıkların kullanıldığını fark etti. Hatalı hesaplama düzeltilecek, yeni sonuçlar bugün erişime açılacak. Doğru/yanlış sayıları etkilenmedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 26 Temmuz'da uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) puanlarının hesaplanma aşamasında, 80 soruluk AGS Testi'ndeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025'e ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiği belirtilerek, puan hesaplama işlemlerinin güncellenip sonuç açıklama belgelerinin gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacağı bildirildi.

Ösym'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026-MEB-AGS sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testi'nde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Adayların AGS Testi'nde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."

Kaynak: AA
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