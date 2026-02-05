Haberler

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'e ziyaret

Güncelleme:
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i ziyaret ederek üniversitenin yükseköğretim sistemine katkılarını değerlendirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ÖSYM Başkanı Ersoy ve beraberindeki heyet, Rektör Adıgüzel'e ziyarette bulundu.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Ersoy ise Anadolu Üniversitesinin yükseköğretim sistemine sunduğu katkılara dikkati çekerek, üniversitelerle sürdürülen işbirliğinin önemine değindi.

Rektör Prof. Dr. Adıgüzel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anadolu Üniversitesinin eğitim, sınav ve ölçme-değerlendirme alanındaki deneyimi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
