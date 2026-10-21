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ÖSYM, 27 Eylül'de uygulanan 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sonuçlarını açıkladı

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ÖSYM, 27 Eylül'de uygulanan 2026-HMGS/2 ile 2026-İYÖS sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Eylül'de uygulanan 2026-HMGS/2 ile 2026-İYÖS'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
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