ÖSYM, 25 Ekim'deki 2026-KPSS Ortaöğretim giriş belgelerini erişime açtı

ÖSYM, 25 Ekim'deki 2026-KPSS Ortaöğretim giriş belgelerini erişime açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav yerlerini gösteren belgeye ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek; 25 Ekim 2026'da yapılacak sınav için bina/salon atamaları tamamlandı.
(ANKARA) - 2026- Kpss Ortaöğretim Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Sınavı'na (2026-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.