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ÖSYM, 25 Ekim'deki 2026-KPSS Ortaöğretim giriş belgelerini erişime açtı

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ÖSYM, 25 Ekim'deki 2026-KPSS Ortaöğretim giriş belgelerini erişime açtı
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2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav yerlerini gösteren belgeye ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek; 25 Ekim 2026'da yapılacak sınav için bina/salon atamaları tamamlandı.

(ANKARA) - 2026- Kpss Ortaöğretim Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden  T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Sınavı'na (2026-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Kaynak: ANKA
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