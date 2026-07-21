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2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlandığını ve tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ???????2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin Obuz
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