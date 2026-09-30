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ÖSYM, 2026-TUS 2. Dönem tercih işlemlerini başlattı; 7 Ekim'de sona erecek

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ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2026-TUS 2. Dönem tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini 7 Ekim saat 23.59'a kadar https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca yapılan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-TUS 2. Dönem tercih işlemleri 7 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.

Adaylar, 2026-TUS Başvuru Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallara göre tercihlerine yerleştirilecek.

Adayların, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 2026-TUS 2. Dönem yerleştirmeye ilişkin genel bilgi ve tabloları dikkatle incelemeleri istendi.

Kaynak: AA
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