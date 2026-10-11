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ÖSYM, 2026 TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu yayımladı

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ÖSYM Başkanlığınca 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı. Bugün uygulanan sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Kaynak: AA
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