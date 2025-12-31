ÖSYM 2025 Yılında 8 Milyondan Fazla Adaya Sınav Hizmeti Verdi

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( Ösym ), 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği sınavlara ilişkin verileri paylaştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılında düzenlenen 72 sınava toplam 8 milyon 60 bin 170 adayın başvurduğunu açıkladı.

ÖSYM tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen sınav uygulamaları ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşları için 30 merkezi yerleştirme işlemi yapıldığını belirterek, "Sınavlarda 198 testte toplam 10 bin 236 soru kullanıldı. Soruların hazırlanması ve bilimsel denetim sürecinde bin 194 akademisyen görev aldı. Toplam 72 sınavda 87 oturum düzenlendi" dedi.

Bin 200 ton kağıt, 998 bini aşkın görevli

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav organizasyonlarının kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2025 yılında uygulanan sınavlarda bin 200 ton kağıt kullanıldı. Sınavlar için 23 binden fazla bina, yaklaşık 1 milyon salon, 8 milyonun üzerinde soru kitapçığı ve kırtasiye seti kullanıldı. Sınav süreçleri 250 binden fazla kamera ile takip edildi. Yıl boyunca 998 bin 75 kişi sınav görevlisi olarak görev yaptı."

Sınav evraklarının taşınmasında bin 789 şehirler arası ve 12 bin 194 şehir içi nakliye aracının kullanıldığı belirtildi.

ÖSYM'nin 253 sınav merkezi ve 14 bin 888 başvuru merkeziyle faaliyet gösterdiğini ifade eden Ersoy, 2025 yılı içinde üç yeni sınav merkezinin hizmete açıldığını söyledi. Sınavların 91 il ve 111 ilçede gerçekleştirildiği, yurt dışında iki merkezde ve elektronik sınav merkezlerinde de uygulamalar yapıldığı bildirildi.

En genç aday 13, en yaşlı aday 85 yaşında

Aday profiline ilişkin verileri de paylaşan Ersoy, 2025 yılında sınavlara giren en genç adayın 13, en yaşlı adayın ise 85 yaşında olduğunu belirtti. En genç adayın e-YDS'ye, en yaşlı adayın ise HMGS-1 sınavına katıldığı ifade edildi. Başvuru yapan adaylar arasında kadın adayların sayısının daha fazla olduğu kaydedildi.

En fazla başvuru YKS'ye

2025 yılında en fazla başvurunun Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yapıldığını belirten Ersoy, YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğunu açıkladı. Ersoy, "YKS oturumları için yaklaşık 4,5 milyon soru kitapçığı basıldı. 250 sınav merkezinde uygulanan sınavda üç oturumda toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı" dedi.

Elektronik sınav sayısı artırıldı

Dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, 2025 yılında elektronik sınav uygulamalarına yeni sınavların eklendiğini söyledi. Electronic Test of English Proficiency (e-TEP) uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Ersoy, ayrıca Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı ile Sayıştay Eleme Sınavı'nın da elektronik ortama dahil edildiğini ifade etti. Ersoy, "Elektronik sınav merkezlerinin kapasitesini artırmayı ve Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanan e-sınavları Türkiye'nin her bölgesine yaymayı hedefliyoruz. İlerleyen süreçte kağıt tabanlı başka sınavlar da elektronik ortama taşınacak" dedi.

MEB-AGS ilk kez uygulandı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk kez 2025 yılında düzenlendiğini belirten Ersoy, sınavın 13 Temmuz'da MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturum halinde yapıldığını söyledi. Sınavın 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 merkezde uygulandığı, AGS'ye 383 bin 441, ÖABT'ye ise 286 bin 169 adayın katıldığı bildirildi.

Uluslararası dil sınavı e-TEP uygulanmaya başlandı

Ersoy, bilgisayar tabanlı İngilizce dil yeterlik sınavı olan e-TEP'in 2025 yılında iki kez uygulandığını ve bin 101 adayın sınava başvurduğunu açıkladı. Sınavın CEFR uyumlu olarak B1, B2 ve C1 düzeylerinde sertifika verdiğini belirten Ersoy, 2026 yılında e-TEP'in dört kez uygulanacağını ifade etti.

44 bin 394 şehit ve gazi yakını sınav ücretinden muaf tutuldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2025 yılında şehit ve gazi yakınlarına yönelik sınav ücreti muafiyetinden 44 bin 394 kişinin yararlandığını belirtti. Engelli adaylar için fırsat eşitliğinin gözetildiğini kaydeden Ersoy, 2025 yılında 30 bin 434 engelli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adayın sınavlara katıldığını söyledi.

TR-YÖS'e yaklaşık 30 bin aday katıldı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 2025 yılında iki kez düzenlendiğini aktaran Ersoy, sınavların Asya, Afrika ve Avrupa'da toplam 26 ve 15 ülkede gerçekleştirildiğini, yaklaşık 30 bin adayın sınavlara katıldığını açıkladı.

Online ortamda yaklaşık 100 milyon erişim

ÖSYM'nin dijital platformlarına ilişkin verileri de paylaşan Ersoy, 2025 yılında Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulamalar üzerinden yaklaşık 100 milyon erişim sağlandığını belirtti. Yıl boyunca 400 bine yakın çağrıya ve 31 bin 190 dilekçeye yanıt verildiği ifade edildi.