Ösym, 2022 ve 2024 Ekpss'de Branş Bazında Sıralamaları Güncelledi

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2022 ve 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adayların branş bazında sıralamalarının güncellendiğini duyurdu.

Ösym tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-EKPSS ve 2024-EKPSS sonuçlarına göre oluşturulan branş bazında sıralamalar adayların erişimine açıldı. Adaylar, branş bazında sıralamalarını Ösym'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Açıklamada, branş bazında sıralamaların yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlandığı vurgulandı. Söz konusu hizmetin, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan verdiği belirtilirken, görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı ifade edildi.

Ösym, her türlü resmi değerlendirmede sistemde kayıtlı bilgilerin esas alınacağını kaydetti. Branş bazında sıralamaların, adayların YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden alınan ve sıralama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ÖSYM sisteminde aktif görünen eğitim bilgileri dikkate alınarak yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
