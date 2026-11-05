ÖSYM, 11 Ekim'de uygulanan 2026-TR-YÖS/2 sınavının sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, 11 Ekim'de uygulanan 2026-TR-YÖS/2 sınavının sonuçlarını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ÖSYM, 11 Ekim'de uygulanan 2026-TR-YÖS/2 sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca düzenlenen 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Ekim'de uygulanan 2026-TR-YÖS/2 değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA