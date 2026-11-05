Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ÖSYM, 11 Ekim'de uygulanan 2026-TR-YÖS/2 sınavının sonuçlarını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 11 Ekim'de uygulanan 2026-TR-YÖS/2 sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca düzenlenen 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Ekim'de uygulanan 2026-TR-YÖS/2 değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın
Nevşehir'de 1024 üyeli 'radar çevirme' WhatsApp grubuna operasyon! Grubun 3 yöneticisi gözaltında

Radar noktalarını WhatsApp'tan paylaştılar! 3 kişi gözaltında
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler

İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
Alman Bakan otelde ölü bulundu

Açılış törenine bekleniyordu: Alman Bakan otel odasında ölü bulundu

İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı