OSTİM Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sömürge Suçları Konferansı düzenlendi

Küresel ölçekte insan hakları ihlalleri, sömürgecilik politikaları ve bunların günümüze yansımalarının ele alındığı Uluslararası Sömürge Suçları Konferansı, Ostim Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Üniversitenin Konferans Salonu'ndaki programa, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ve farklı ülkelerden davetliler ile öğrenciler katıldı.

Küresel ölçekte insan hakları ihlalleri, sömürgecilik politikaları ve bunların günümüze yansımalarının ele alındığı konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Yülek, sömürgeciliğin yalnızca tarih kitaplarında kalmış bir geçmiş olmadığını, biçim değiştirerek ekonomik, kültürel ve siyasal araçlarla günümüzde de sürdüğünü belirtti.

Yülek, konferansın yalnızca akademik bir toplantı değil, aynı zamanda vicdani ve entelektüel bir sorumluluğun ifadesi olduğunu söyleyerek, "Sömürgeciliği yalnızca geçmişte yaşanmış tarihsel bir dönem olarak okumak eksik kalacaktır. Çünkü bu yapı, bugün farklı araçlarla, farklı söylemlerle ve farklı güç mekanizmalarıyla yaşamaya devam etmektedir." dedi.

Modern dünyanın şekillenmesinde sömürgecilik çağının belirleyici rolüne dikkati çeken Yülek, Avrupa merkezli yayılmacı politikaların ve sonrasında büyük güçlerin müdahaleci stratejilerinin, yalnızca ekonomik eşitsizlikler üretmediğini, toplumların hafızasında derin yaralar açtığını dile getirdi.

Murat Yülek, günümüzde ekonomik bağımlılık ilişkileri, uluslararası müdahaleler, kaynak kontrolü, medya ve algı mekanizmaları üzerinden yeni sömürü biçimlerinin ortaya çıktığını hatırlatarak, üniversitelerin bu meseleleri bilimsel zeminde tartışmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Program, Yülek'in konuşmasının ardından Filistin, Doğu Türkistan, Batı Trakya, Sudan, Bosna ve Çerkez halkı bağlamında sömürge suçlarının etkilerine dair panelle devam etti.

Panelde, insan hakları ihlalleri, asimilasyon politikaları, kültürel tahribat ve tarihsel adalet talepleri farklı boyutlarıyla ele alınırken, Afrika bağlamında dil ve iktidar ilişkileri üzerinden sömürgeciliğin kültürel boyutları da tartışıldı.