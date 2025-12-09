OSTİM Teknik Üniversitesi'nde "Medikalde Yapay Zeka" sempozyumu düzenlendi

Ostim Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Medikalde Yapay Zeka" sempozyumu, üniversite ve sanayi iş birliğini güçlendiren bir buluşmaya sahne oldu.

Etkinliğin açılış konuşmalarını OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı ile OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar gerçekleştirdi.

Mühendislik Fakültesi ve Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü'nün üniversitenin "göz bebeği" olduğunu söyleyen Sığrı, öğrencileri her yarıyıl iş yeri deneyimiyle sanayi ile buluşturduklarını ifade etti. Sığrı, "Üniversitemiz sadece bilim üretmekle kalmıyor, bölgesel ve sektörel kalkınmayı da destekleyen bir misyona sahip." dedi.

Sığrı, yapay zeka (AI) trendlerine değinen, kendi ortaklarıyla geliştirdikleri bir AI girişimi olduğunu belirterek, "Yapay zeka balon mu tartışmaları var gündemde, ancak balon değil. Aksine büyük dil modelleri aynı arsada yükselen bir apartman gibi kat çıkıyor. Yeni bir teknoloji zeminine geçildiğinde çok daha devrimsel gelişmeler göreceğiz. Agentic AI dediğimiz yapay zeka takım arkadaşı, her sektörde olduğu gibi medikalde de çığır açacak." diye konuştu.

"Sağlık, en az savunma sanayisi kadar kritik bir sektördür"

Fatin Dağçınar da OSTİM OSB'nin vizyonerliğine işaret ederek, medikal alanının yanı sıra savunma, enerji, kauçuk, iş makineleri ve haberleşme teknolojilerinde de aktif kümelenmeler oluşturulduğunu, burada amacın "kamu-üniversite-sanayi işbirliğini aynı masada buluşturmak" olduğunu söyledi.

Sağlıkta yapay zekanın özellikle görüntüleme, tanı, karar destek sistemleri, robotik cerrahi ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarında önem kazandığını vurgulayan Dağçınar, "Yapay zeka, kanser gibi kritik hastalıklarda erken ve doğru tanıyı mümkün kılarak hata payını ciddi şekilde azaltıyor. Hastaların uzak bölgelerde dahi kritik takibini kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın yapay zeka temelli sağlık projelerini koordine ettiğini, veri altyapısı ve görüntü analitiği çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Dağçınar, bu sistemlerin ABD ve Avrupa'da artık "AI as a Medical Device (AI-MD)" olarak tıbbi cihaz statüsünde değerlendirildiğine işaret etti.

Dağçınar, "Sağlık, en az savunma sanayisi kadar kritik bir sektördür. Yenilikçi, sürdürülebilir ve rekabetçi yerli ürünler geliştirmek ülkemizin geleceği için hayati önemdedir. Bu alanlarda siz gençlerin yapacağı çalışmalar Türkiye'nin en büyük gücü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.