Osmaniye Sumbas'ta saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının paylaştığı verilere göre, saat 20.58'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, depremin merkez üssü Sumbas ilçesi olarak belirlenirken derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: ANKA