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Osmaniye Sumbas'ta saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Osmaniye Sumbas'ta saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının paylaştığı verilere göre, saat 20.58'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, depremin merkez üssü Sumbas ilçesi olarak belirlenirken derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: ANKA
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