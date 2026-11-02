Osmaniye Sumbas'ta 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerden de hissedildi

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OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhengi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 20.58'de merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhengi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı