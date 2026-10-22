Osmaniye Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Çiçeklidere köyünde talepleri dinledi

Osmaniye Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Çiçeklidere köyünde talepleri dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, kurum müdürleriyle Çiçeklidere köyünde vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi. Kara, taleplerin karşılanması için çalışacaklarını ve yaşlıların ihtiyaçlarını muhtarlar üzerinden iletebileceğini söyledi.
Osmaniye'de Sumbas Kaymakamı Hakan Kara ziyaret ettiği köydeki vatandaşları dinledi.
Kurum müdürlerinin eşlik ettiği Kara, Çiçeklidere köyüne ziyarette bulundu.
Kara, evlerine gittiği vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.
Vatandaşların taleplerinin karşılanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Kara, şunları kaydetti:
"Yaşlılarımız istek ve taleplerini, ihtiyaçlarını muhtarlarımıza bildirmeleri halinde konu bizlere ulaşıyor. Biz de personelimizi görevlendirip, talebin yerine getirilmesi veya ihtiyacın karşılanıp teslim edilmesi noktasında gerekeni yaptırıyoruz. Onlar devletimizin ve milletimizin dua kaynağı, var olsunlar. Daima yanlarındayız. Kendilerine sağlıklı yaşam diliyorum."