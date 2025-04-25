Osmaniye Özel Harekat Timleri Suriye'ye Uğurlandı

Suriye'de görev yapacak Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez ile özel harekat polisleri katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, Suriye'de görev yapacak polislere kolaylık dileyerek, "Allah yolunuzu açık etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Siz bizim gururumuzsunuz. Vatan sizden hizmet bekler, her zaman da en güzelini yaparsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dualarımız sizlerle. Güle güle gidin, kazasız belasız geri dönün, Cenabıallah'tan duamız, niyazımız budur. Sizleri çok seviyoruz, lütfen kendinize dikkat edin." dedi.

Konuşmaların ardından timler, dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.