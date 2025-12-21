Osmaniye'de park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu

Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Veysel Ç. (19) ve Emine Eylül K.'ya (16) ulaşamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kasaplık yapan Veysel Ç.'nin 33 AZJ 479 plakalı hafif ticari aracının Asri Mezarlığı'na gittiğini belirledi.

Mezarlığı araştıran ekipler, park halinde bulunan araçtaki Veysel Ç. ve Emine Eylül K.'nın bıçak yarası sonucu öldüğünü tespit etti.

Araçta ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Üçüncü şahıs müdahalesine veya boğuşmaya dair bulguya rastlanmadı"

Osmaniye Valiliğinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, her iki şahsın da kesici aletle hayatını kaybettiği, araç içerisinde bir bıçak bulunduğu, üçüncü şahıs müdahalesine ya da boğuşmaya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirlenmiştir. Mevcut bulgular birlikte değerlendirildiğinde, olayın iki gencin birlikte aldıkları karar doğrultusunda gerçekleşmiş olabileceği yönünde değerlendirme yapılmakta olup konuya ilişkin adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."