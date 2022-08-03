Osmaniye haber: Osmaniye Valisi Yılmaz, Düldül Dağı Teleferik Projesi ile ilgili incelemede bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde yapımı süren Düldül Dağı Teleferik Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan ve Belediye Başkanı Alper Öner ile Düldül Dağı zirvesine yaptırılan tesisi inceleyen Yılmaz, teleferiğin bir ay sonra yolcu taşımaya başlayacağını söyledi.

Bölgenin, Çukurova'nın ek yüksek noktası olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yolculuk yaklaşık 25 dakika sürecek ve muhteşem bir manzara eşliğinde olacak. Teleferik hizmete girdiğinde vatandaşlarımızın buraya ilgi göstereceğini düşünüyorum. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner de teknik olarak teleferik projesinin tamamlandığını, çevre düzenlemesinin de bir ay içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirtti.