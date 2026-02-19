Haberler

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ramazan dolayısıyla stant açıldı

Güncelleme:
Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ramazan dolayısıyla kurulan stantta çocuklara hediyeler dağıtıldı ve hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ramazan dolayısıyla stant kuruldu.

İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları tarafından açılan stantta, çocuklara balon ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

Etkinlikler kapsamında İl Müftü Yardımcısı Seher Yılmaz, vakıf gönüllüleriyle hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
