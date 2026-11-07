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Osmaniye Düziçi'de minibüs tıra arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

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Osmaniye Düziçi'de minibüs tıra arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde minibüsün seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

F.F. idaresindeki 46 ALL 116 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Burgaçlı Tüneli girişinde seyir halindeki 31 AZB 294 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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