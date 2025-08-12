Osmaniye'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde anızdan çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve ormana sıçramasını önleyerek soğutma çalışmalarına devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 16.00 sıralarında anızdan çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine ve ormana sıçramadan saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul için uyarı üstüne uyarı! 3 ilçede alarm verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.