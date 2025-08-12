Osmaniye'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde anızdan çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve ormana sıçramasını önleyerek soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 16.00 sıralarında anızdan çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine ve ormana sıçramadan saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel