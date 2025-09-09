Haberler

Osmaniye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı


Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yağışların başlamasıyla soğutma çalışmalarının hızla tamamlanması bekleniyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede karadan müdahaleyle soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı bölgede başlayan yağışla birlikte soğutma çalışmalarının da hızla tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
