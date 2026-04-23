Toprakkale'de trenin çarptığı kişi yaralandı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde yük trenininin çarptığı 45 yaşındaki Ramazan Çelebi yaralandı.

Kaza, Toprakkale ilçesine bağlı Kışla Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İskenderun yönüne seyir halindeki yük treni raylar üzerinden geçmeye çalışan Ramazan Çelebi'ye çarptı. Çelebi yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı