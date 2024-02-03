Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü öldü, 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen Can Dersim Tuncelililer firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarındaki Kızlaç Tüneli'nde tıra arkadan çarptı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüs şoförü araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüs şoförünün cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.