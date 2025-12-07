Haberler

Osmaniye'de Otobüsün TIR'a Çarptığı Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Otobüsün TIR'a Çarptığı Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden 3'ü Gaziantep'te toprağa verildi, 11 kişi ise yaralandı.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a çarpıştığı kazada yaşamını yitiren, Esma Atlar (37), Ökkeş Acet (56) ve Yaşar Doğan (59) Gaziantep'te toprağa verildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir-Gaziantep seferini yapan A.A. (42) yönetimindeki Seç turizme ait 27 AVD 454 plakalı otobüs, sağ şeritte park halinde olan H.K. (52) idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Lastiği patladığı için TIR'ın sağ şeritte durduğu belirlenirken, otoyol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kazada demir yığınına dönen otobüs, yapılan incelemenin ardından çekici ile çekilip, otoyol kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Esma Atlar, Ökkeş Acet ile Yaşar Doğan'ın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep'e getirildi. Gaziantep'te işlemleri tamamlanan Atlar ile Acet için Bahaeddin Nakıpoğlu camiinde, Yaşar Doğan için ise Yeşilkent Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazelere yaşamını yitiren 3 kişinin yakınları katıldı.

Esma Atlar ile Ökkeş Acet'in cenazeleri kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta, Yaşar Doğan'ın cenazesi ise Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Eda Bayrak'ın (36) cenazesinin ise ikindi namazından sonra toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.