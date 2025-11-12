Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı

OSMANİYE'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 kara yolu Kanlıgeçit rampaları Düziçi kavşağı civarında meydana geldi. Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GZE 227 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi'ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, Kazayla ilgili soruşturma başlattı.