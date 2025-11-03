Haberler

Osmaniye'de Yeni Mahalleye Murat Kurum'un Adı Verilecek

Güncelleme:
Osmaniye Belediyesi, deprem sonrası kalıcı konutların bulunduğu alana 'Murat Kurum Bey Mahallesi' adını vermeyi planlıyor. Bu karar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle alınacak.

Osmaniye Belediyesi, kent merkezinde oluşturulacak bir mahalleye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adının verilmesinin planlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşların kalıcı konutlarına yerleştiği alanın mahalle olacağı ve buraya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle "Murat Kurum Bey" adının verileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazıyla yerleşen Osmaniyeli hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla, demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye Belediyemizin kasım ayı meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanı'mız ve hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla 'Murat Kurum Bey Mahallesi' gündeme alınmıştır."

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
