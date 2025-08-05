Osmaniye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Kadirli'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen F.A, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Ekipler, şüphelinin ikametinde 1 dizüstü bilgisayar ve 5 cep telefonu ele geçirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'nın kurduğu internet sitesi üzerinden bahis oynatarak yasa dışı gelir elde ettiğini belirledi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 dizüstü bilgisayar ile 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel