Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklanırken, 1 kilo 419 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen 3 ayrı operasyonda 1 kilo 419 gram esrar, 79 uyuşturucu hap, 3,06 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.