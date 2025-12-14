Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİ OLDU

Osmaniye'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybedenlerin Sevde Körkü, Süleyman Körkü ve Mehmet Toy olduğu belirendi.