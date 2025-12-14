Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazada ölenler Sevde Körkü, Süleyman Körkü ve Mehmet Toy olarak tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİ OLDU
