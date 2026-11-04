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Osmaniye'de TIR'ı önündeki TIR'a çarpan şoför Canip Özkan hayatını kaybetti

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Osmaniye'de TIR'ı önündeki TIR'a çarpan şoför Canip Özkan hayatını kaybetti
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Osmaniye'de dün gece TAG Otoyolu Sakızgediği mevkisinde Canip Özkan'ın kullandığı TIR, önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan 59 yaşındaki şoför Özkan hayatını kaybederken, cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

OSMANİYE'de otoyolda önündeki TIR'a çarpan TIR'ın şoförü Canip Özkan (59) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkisinde meydana geldi. Canip Özkan'ın kullandığı TIR, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan Canip Özkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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