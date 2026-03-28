Osmaniye'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Osmaniye'de, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda devrilen tır sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ARG 937 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner