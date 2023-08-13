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Osmaniye'de termometreler 49'u gösterdi caddeler boş kaldı

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Eyyamı Bahur sıcaklıklarının ardından gelen Basra sıcaklıklarının etkisi altına giren Osmaniye'de termometreler 49 dereceyi gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 52 dereceyi geçti. Osmaniye'de bu yaz tüm yılların en sıcak yazı yaşanırken, Türkiye'de hissedilir derecede artan hava sıcaklıkları yaşam şartlarını olumsuz şekilde etkiliyor. Sıcak havadan dolayı vatandaşlar evlerinden çıkmazken şehrin en kalabalık cadde, sokakları boş kaldı.

- Osmaniye'de termometreler 49'u gösterdi caddeler boş kaldı

OSMANİYE - Eyyamı Bahur sıcaklıklarının ardından gelen Basra sıcaklıklarının etkisi altına giren Osmaniye'de termometreler 49 dereceyi gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 52 dereceyi geçti.

Osmaniye'de bu yaz tüm yılların en sıcak yazı yaşanırken, Türkiye'de hissedilir derecede artan hava sıcaklıkları yaşam şartlarını olumsuz şekilde etkiliyor. Sıcak havadan dolayı vatandaşlar evlerinden çıkmazken şehrin en kalabalık cadde, sokakları boş kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Güncel

Eyyamı Bahur Osmaniye Türkiye Basra Güncel Haberler

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