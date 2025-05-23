Osmaniye'de Tarım İşçisinin Cesedi Sulama Kanalında Bulundu

Osmaniye'de Tarım İşçisinin Cesedi Sulama Kanalında Bulundu
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Osmaniye'nin Seyrantepe köyünde tarım işçisi Murat Arı'nın sulama kanalı içinde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'de sulama için tarlaya giden tarım işçisi Murat Arı'nın (36), sulama kanalında cesedi bulundu.

Olay, Cevdetiye beldesi yakınlarındaki Seyrantepe köyünde meydana geldi. Sulama için mısır tarlasına giden tarım işçisi Murat Arı'dan haber alamayan tarla sahibi, durumu kontrol etmek için bölgeye gitti. Arı'yı sulama kanalında hareketsiz halde bulan tarla sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Murat Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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