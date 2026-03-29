Osmaniye'de tankerde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası tankerde hasar oluştu.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Şekerdere mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tankerde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek