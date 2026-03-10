Haberler

Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında, aranan 15 şüpheli yakalanırken ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 24 fişek, 15 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 263 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 15 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

Kendi takımına bahis oynamanın bedeli çok ama çok ağır oldu

Böylesi görülmedi! Ülkede internet 240 saattir kesik

Böylesi görülmedi! Ülkede 240 saattir internet yok