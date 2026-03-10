Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı
Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında, aranan 15 şüpheli yakalanırken ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 24 fişek, 15 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 263 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 15 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat