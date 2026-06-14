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Osmaniye'de sağanak sel ve heyelana neden oldu

Osmaniye'de sağanak sel ve heyelana neden oldu
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, yüksek kesimlerde sel ve heyelana yol açtı. Yeşildere Mahallesi'nde yolun kapanmasıyla mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, yüksek kesimlerde sel ve heyelana neden oldu. Yeşildere Mahallesinde yolun heyelan nedeniyle kapanmasıyla mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde yağış sonrası dağlık bölgelerden gelen sel suları ve toprak kaymaları, Düziçi ile Yeşildere Mahallesi arasındaki yolu ulaşıma kapattı. Heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu bazı araçlar ve içindeki vatandaşlar bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sel ve heyelan nedeniyle mahsur kalan vatandaşları halat sistemiyle güvenli bölgeye tahliye etti. Heyelan nedeniyle kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması ve mahsur kalan araçların kurtarılması için iş makineleriyle başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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