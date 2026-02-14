Haberler

Osmaniye'de araç yangını korkuttu

Güncelleme:
Osmaniye'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler çıkan yangına müdahalede ederek, kontrol altına alıp söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


