Osmaniye'de araç yangını korkuttu

OSMANİYE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler çıkan yangına müdahalede ederek, kontrol altına alıp söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.